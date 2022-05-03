Джеймс Харден: «Нужно прибавить на подборе и меньше терять мяч»

Защитник «Сиксерс» рассказал, за счет чего команда может прибавить во втором матче серии с «Хит».

В первой встрече (92:106, 0-1) «76-е» допустили 15 потерь, после которых соперник набрал 22 очка, а также уступили в борьбе за подбор (37-47).

«Мы не можем полностью контролировать то, попадает ли мяч в кольцо или нет. При этом нам нужно прибавить на подборе и меньше терять мяч, это уже зависит от нас.

Если мы добавим в этих компонентах, то во втором матче наши шансы будут намного выше», – заявил Харден.

Харден в понедельник набрал 16 очков (5 из 13 с игры) и 5 передач при 5 потерях.

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