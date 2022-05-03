Брайан Уиндхорст: «Яннис защищается лучше, чем Леброн делал это когда-либо»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст сравнил лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо со звездным баскетболистом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я увидел, что такая отличная команда, как «Бостон», не может ничего сделать с доминирующим игроком. Это не был лучший матч Янниса, но он все равно принес огромную пользу своей команде. Как мы знаем, Леброн иногда побеждал, а иногда проигрывал против отличных команд.

Однако он всегда позволял оставаться своей команде в игре благодаря тому, что имел множество навыков. То же самое мы видим в исполнении Янниса сейчас. Возможно, Яннис защищается лучше, чем Леброн делал это когда-либо», – заявил Уиндхорст.

«Бакс» обыграли «Селтикс» в стартовом матче второго раунда плей-офф со счетом 101:89. Яннис записал в свой актив 24 очка (9-25 с игры), 13 подборов, 12 передач и 2 блок-шота за 38 минут на площадке.

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