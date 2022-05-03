Брайан Уиндхорст: «Яннис защищается лучше, чем Леброн делал это когда-либо»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст сравнил лидера со звездным баскетболистом .

«Я увидел, что такая отличная команда, как , не может ничего сделать с доминирующим игроком. Это не был лучший матч Янниса, но он все равно принес огромную пользу своей команде. Как мы знаем, Леброн иногда побеждал, а иногда проигрывал против отличных команд.

Однако он всегда позволял оставаться своей команде в игре благодаря тому, что имел множество навыков. То же самое мы видим в исполнении Янниса сейчас. Возможно, Яннис защищается лучше, чем Леброн делал это когда-либо», – заявил Уиндхорст.

«Бакс» обыграли «Селтикс» в стартовом матче второго раунда плей-офф со счетом 101:89. Яннис записал в свой актив 24 очка (9-25 с игры), 13 подборов, 12 передач и 2 блок-шота за 38 минут на площадке.

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