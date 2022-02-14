Кеньон Мартин: «Яннис Адетокумбо – новый Леброн»

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин считает, что лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо готов занять место из в качестве ведущего игрока лиги.

Мартин также считает «Милуоки» фаворитом Восточной конференции.

– новый Леброн. Он может претендовать на MVP в каждом сезоне. И единственная причина, по которой он не получит приз, это когда кто-то другой прыгает выше головы и демонстрирует нереальный уровень.

Считаю, что «Милуоки» по-прежнему является фаворитом на Востоке, хотя у тоже большой потенциал, но им нужно, чтобы многие вещи удачно сложились за короткий промежуток. Но времени мало. Восток силен. Нельзя сбрасывать со счетов «Майами» и «Чикаго». Но если надо выбрать кого-то сейчас, что я выбираю .

«Бакс» доказали, что могут, и стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Яннис стал лучше, хотя он доминировал в прошлом плей-офф и привел их к титулу. А еще они заполучили Ибаку. Эта команда играет в защите, четко выполняет план, они сыграны. «Бруклину» надо адаптировать к системе новых игроков. Им нужно над многим поработать», – заявил Мартин.

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