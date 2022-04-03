Кендрик Перкинс: «Яннис Адетокумбо хочет сидеть за одним столом с Джорданом, Леброном, Каримом, Мэджиком»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс поставил форварда в один ряд с величайшими игроками в истории НБА.

«Я думаю, что мы занижаем планку для Янниса Адетокумбо. Яннис пытается сесть за один стол с величайшими. Он действительно пытается это сделать. Он хочет сидеть и кушать филе-миньон или стейк вместе с Джорданом, Леброном, Каримом, Мэджиком и всеми этими парнями. Это путь, который я вижу прямо сейчас», – сказал Перкинс.

Адетокумбо, являясь действующим чемпионом НБА, вновь претендует на звание Самого ценного игрока лиги в нынешнем сезоне.

Он набирает 30,1 очка, а также совершает 11,7 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч.

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