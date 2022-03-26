Лесли об аресте Грайнер в России: «Нельзя поднимать шум, иначе она станет пешкой в текущей политической ситуации»

Четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Лиза Лесли рассказала о ситуации вокруг , которая находится под арестом в России.

«Нам сказали не поднимать большой шум из-за этого, иначе они могут использовать ее как пешку в текущей политической ситуации. Нам нужно сделать вид, будто это совсем не важно, и не говорить больше: «Освободите Бритни». Если мы начнем такую кампанию, она станет им полезной.

Так нам сказали, и я не хочу сообщать, кто именно это был. Но это распространяется по всему женскому баскетболу. Правильно ли так поступать? Это тяжело для всех нас, хочется сделать больше, использовать соцсети для поддержки Бриттни. Но сейчас мы в такой ситуации, что никто не понимает, как поступить», – сказала Лесли.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Бриттни является игроком УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы