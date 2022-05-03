Тайриз Макси – о победе над «Майами» без Эмбиида: «Это выполнимо»

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Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси после первого матча серии второго раунда плей-офф с «Майами» (92:106, 0-1) выразил мнение, что команда способна выигрывать у победителя Востока в регулярке без травмированного центрового Джоэла Эмбиида.

После первой половины встречи «Филадельфия» вела 1 очко (51:50).

«Это выполнимо. Да, это выполнимо. Нет такого, что это совершенно недостижимая цель», – заявил Макси.

Эмбиид пропускает первые два матча серии, может вернуться в третьем.

На счету Макси в понедельник 19 очков и 2 передачи при 6 из 15 с игры.

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