Джеймс Харден: «Предпочитаю 19 очков и победу, чем 30 и поражение. Но без Джоэла мне надо быть агрессивнее»

Защитник «Сиксерс» заявил, что собирается перестроить свою игру с учетом вылета из-за травмы лидера команды .

«Мне надо быть агрессивнее. Я умею так играть, делал это на протяжении долгого времени. Агрессия, использование всех шансов, которые предоставляет защита соперника, принятие правильных решений. Больше пространства и проходов. Мы должны играть свободно, свободно и с коллективной уверенностью.

У меня были возможности набирать очки в этом сезоне. Я все еще набирал в районе 20 в среднем за игру в регулярном чемпионате и 18-19 в плей-офф. Просто на данном этапе карьеры я иду на жертвы. Могу ведь запросто набирать 30 очков каждый вечер, но мы при этом можем проигрывать. А если я наберу 19 и сыграю на команду, мы побеждаем. На данном этапе я делаю все, что может принести победу команде.

Иду на жертвы, я командный игрок. Но сейчас, когда Джо выпал с травмой, мне надо играть агрессивнее, набирать очки, лезть под кольцо и принимать правильные решения», – заявил Харден.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается