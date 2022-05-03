Джеймс Уорти: «Раньше наказанием за фол, который совершил Грин, были бы два штрафных броска и все»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти сказал, что в его времена за нарушение, которое совершил Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») на Брэндоне Кларке («Мемфис») судья не дал бы неспортивный фол.

«Времена изменились. Раньше наказанием за фол, который совершил Грин, были бы два штрафных броска и все.

Судья не мог объяснить, что произошло. Он сказал, что это неспортивный фол, и после длинной паузы добавил «второй степени». Он даже не хотел говорить, что это неспортивный фол второй степени, что очень интересно. Я настолько глуп, что даже подумал, что это обычный фол, что плей-офф немного жестче, чем регулярный чемпионат.

Иногда мне кажется, что это зависит от конкретного случая, дело в репутации. Я думаю, что сегодня дело было больше в репутации Грина, чем в жестком фоле», – сказал Уорти.

Сериал «Время побеждать» – американский вариант «Движения вверх». Отлично зашел большинству, плюются только фанаты баскетбола