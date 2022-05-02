НБА не будет переквалифицировать неспортивный фол 2-й степени Дрэймонда Грина

не будет переквалифицировать неспортивный фол 2-й степени форварда , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Грин был удален с площадки в конце второй четверти стартового матча серии плей-офф против (117:116, 1-0) из-за грубого нарушения правил. Грин в борьбе за подбор схватил за майку и уронил его на паркет.

Судьи определили форварду неспортивный фол 2-й степени, что означает удаление игрока с площадки до конца матча.

После игры Грин выразил надежду, что лига пересмотрит эпизод и переквалифицирует фол.

Грин получил два штрафных очка. В плей-офф четыре штрафных очка означают автоматическую дисквалификацию на один матч.

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