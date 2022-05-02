Стив Керр – о неспортивном фоле Дрэймонда Грина: «Мы бессильны в этом деле»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал новость о том, что НБА не стала переквалифицировать неспортивный фол 2-й степени Дрэймонда Грина.
«Я никак не реагирую. Мы бессильны в этом деле.
Что бы ни решила лига или что бы ни решили судьи, так и будет. Нам нужно начинать думать о следующем матче», – сказал Керр.
Грин получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки в конце второй четверти стартового матча серии плей-офф против «Мемфиса» (117:116, 1-0).
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