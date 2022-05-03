Марк Стейн: «Джувэн Ховард пользуется уважением Леброна Джеймса после того, как они вместе выступали за «Майами»

По словам инсайдера Марка Стейна, возглавляющий Мичиган Джувэн Ховард остается основным кандидатом пост главного тренера «Лейкерс» благодаря его отношениям с Леброном Джеймсом, которые сложились во время их выступления за «Майами».
«Ожидается, что поиски преемника Вогеля будут продвигаться медленно, потому что «Лейкерс» нужно найти авторитетного тренера, который сможет получить одобрение Леброна Джеймса. Очевидно, что наиболее квалифицированные тренеры уже работают в других командах.
Джувэн Ховард из Мичигана, как известно, пользуется уважением Джеймса после того, как они вместе выступали за «Майами». Но говорят, что он твердо намерен остаться с «Росомахами», чтобы тренировать сыновей Джейса и Джетта», – сказал Стейн.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века