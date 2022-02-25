Патрик Юинг: «Я бы отменил церемонию рукопожатий после матчей в студенческом баскетболе»

Главный тренер Джорджтауна Патрик Юинг после инцидента в матче между Мичиганом и Висконсином предложил отказаться от церемонии рукопожатий после матчей в студенческом баскетболе.

«Мне не нравится церемония рукопожатий. Мне она не нравится, потому что во время нее может произойти что угодно.

Вы только что провели ожесточенный бой, жаркий матч, и может случиться что угодно, что еще больше усугубит ситуацию, как и произошло в той ситуации.

Будь это мое решение, я бы отменил церемонию рукопожатий. Давайте делать то, что мы делали в прошлом году во время COVID. Машете рукой и идете дальше», – сказал Юинг.

Главный тренер университета Мичиган Джувэн Ховард спровоцировал потасовку между командами после матча с Висконсином. Ему не понравилось, что его коллега Греб Гард взял тайм-аут на последних секундах встречи, хотя его команда побеждала с крупным счетом. Вместо рукопожатия Ховард высказал Гарду претензии, а потом наградил свингом с правой его ассистента Джо Краббенхофта.

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