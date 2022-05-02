«Голден Стэйт» может выменять Руди Гобера (Брайан Уиндхорст)

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, в межсезонье может выменять центрового «Юты» .

«До меня доходили такие слухи. Я думаю, что предложение «Уорриорз» будет строиться вокруг Эндрю Уиггинса.

Не знаю. Если «Уорриорз» выиграют титул, не уверен, что они пойдут на серьезные изменения в составе. Но у «Уорриорз» нет такого большого, зато у них есть молодые игроки, и у них есть контракт с Уиггинсом.

Не думаю, что их следует считать главным претендентом на Гобера, но думаю, что такой вариант существует. Я точно это слышал», – сказал Уиндхорст.

Гобер – трижды «Мистер замок» НБА. В прошлом году француз подписал с «Джаз» 5-летнее продление контракта на 205 миллионов долларов.

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