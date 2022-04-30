Руди Гобер совершил 0 блок-шотов за 3 последних матча плей-офф

Центровой «Юты» не совершил ни одного блок-шота в последних трех матчах серии плей-офф против (2-4).

«Джаз» выиграли в четвертой встрече (100:99) благодаря данку центрового на последних секундах, но проиграли пятый (77:102) и шестой (96:98) матчи в серии.

Всего Гобер набирал 12 очков, 13,2 подбора и 1 блок-шот в среднем за игру в плей-офф-2022.

Лидер «Юты» финишировал третьим в голосовании за Лучшего оборонительного игрока нынешнего сезона.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?