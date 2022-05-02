Джейсон Кидд: «Наш план против «Юты» не сработает с «Финиксом». Эйтон и Макги – не Гобер с Уайтсайдом»

Главный тренер перед началом противостояния с во втором раунде плей-офф заявил, что команда должна перестроиться после серии с «Ютой».

«Нам нужно перестроиться. Наш план против «Юты» не сработает с «Финиксом». Мы уже изменили подход, потому что больше не играем с «Джаз». Понимаем, что их сила в бросках со средней, они способны наносить вам удары за счет трехочковых в раннем нападении, а еще могут доставить неприятности под кольцом. У них есть Эйтон и Макги, а это не Гобер с Уайтсайдом. Эти парни способны доставлять мяч в кольцо. Для наших «больших» это станет проверкой», – сказал Кидд.

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