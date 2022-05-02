Александр Зуев: «Организация финала чемпионата России по баскетболу 3х3 не хуже, чем на Олимпиаде в Токио»

Серебряный призер Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3, игрок подмосковного клуба «Гагарин» заявил, что финал чемпионата России в Челябинске не уступает по организации последнему олимпийскому турниру.

«Мы напрямую вышли в полуфинал и теперь ждем своего соперника. Приехали с задачей победить. Если сыграем в свой баскетбол, то победим.

Организация отличная, все на высшем уровне: площадка, волонтеры. Скажу, что сделано все не хуже, чем на Олимпиаде в Токио. Даже и лучше где-то. На русском все разговаривают, поэтому лучше. Атмосфера отличная, зрители поддерживают. Завтра на решающих матчах еще больше будет зрителей», – сказал Зуев.

Завтра в 1/2 финала встретятся: «Руна» – «Бэд Бойс», «Гагарин» – Inanomo.

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