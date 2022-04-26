Спортивный директор РФБ Олег Ушаков опроверг слухи об отъезде из России

Спортивный директор РФБ Олег Ушаков опроверг информацию о том, что он покинул Россию.

Функционер рассказал «Перехвату», что в данный момент он работает в Москве и собирается полететь в Челябинск на финал чемпионата России по баскетболу 3х3.

Ранее портал Metaratings.ru сообщил, что Ушаков уехал вместе с семьей в Испанию из-за нестабильной политической обстановки.

Ушаков родом из Одессы, где проживала его семья. С 2011 по 2013 год он работал генеральным менеджером сборной России. После его назначения национальная команда завоевала бронзу Евробаскета-2011, а также заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне.

В октябре Олег стал руководителем департамента национальных сборных РФБ, а после – спортивный директором.

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