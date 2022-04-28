Олег Ушаков: «Еще до волны критики по поводу легионеров приняли решение о недопуске их в наш чемпионат 3х3»

Спортивный директор РФБ Олег Ушаков рассказал о решении провести финальный турнир чемпионата России по баскетболу 3х3 в Челябинске.

Ушаков также объяснил, почему в чемпионате России по баскетболу 3х3 нет ни одного иностранца.

«Мы стараемся разнообразить и расширять географию проведения важнейших внутренних турниров по баскетболу 3х3. В прошлом сезоне, напомню, финал принимал Хабаровск. Теперь – Челябинск. Здесь баскетбол 3х3 хорошо развивается, серебряный призер Олимпиады в Токио Кирилл Писклов – уроженец этого города, в самом Челябинске проявили инициативу и выставили в РФБ свою кандидатуру на организацию финала, подкрепив свою заявку серьезными аргументами.

Еще до того, как в целом по стране поднялась волна критики по поводу засилья легионеров в разных командных игровых видах спорта, мы, согласовав нашу позицию с министерством спорта, приняли решение о недопуске легионеров в наш чемпионат и закрепили его юридически, исключение составляют только страны Евразийского экономического союза – Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия», – заявил Ушаков.

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