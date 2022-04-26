Спортивный директор РФБ Олег Ушаков покинул Россию (Metaratings.ru)

Спортивный директор РФБ Олег Ушаков покинул Россию из-за нестабильной политической обстановки.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

На данный момент Ушаков вместе с семьей находится в Испании.

Ушаков курирует чемпионат России по баскетболу 3х3. Скорее всего, его не будет на финале турнира, который пройдет в Челябинске с 29 апреля по 3 мая.

Ушаков родом из Одессы, где проживала его семья. С 2011 по 2013 год он работал генеральным менеджером сборной России. После его назначения национальная команда завоевала бронзу Евробаскета-2011, а также заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне.

В октябре Олег стал руководителем департамента национальных сборных РФБ, а после – спортивный директором.

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