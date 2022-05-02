Главный тренер сборной России по баскетболу 3x3: «Ждем, что нам скажут 25 мая, когда будет заседание ФИБА»

Главный тренер сборной России по баскетболу 3x3 Владимир Агабабьян заявил, что с нетерпением ждет решения по возможности участия национальных команд в международных турнирах.

«С нетерпением ждем, что нам скажут 25 мая, когда будет заседание ФИБА. Очень хочется играть в Мировом туре, чтобы максимальное количество российских команд принимало участие. Гонка за Олимпиаду в Париже начинается уже этим летом, нужно набирать рейтинг. Надежда есть перед 25 мая, конечно, но я не политик. Мое дело – тренировать команду. Скажут, что можем играть – поедем.

От нас ничего не зависит, мы должны продолжать свою работу делать. На данный момент для нас ничего не изменилось. Какая-то практика у нас точно будет. РФБ ищет все возможности, чтобы мы принимали участие в международных турнирах, а не только в своей каше варились. Сейчас какой-то период у нас будет занятость: турниры в Москве, два сбора запланировано. Будут турниры в дружественных странах. В Сербии. Планируем туда поехать. Пока не скажу ни дат, ни соперников. Все будет в процессе решаться», – сказал тренер.

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