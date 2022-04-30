Джимми Батлер – о травме Джоэла Эмбиида: «Жаль моего друга»

Форвард выразил сочувствие центровому «Филадельфии» , который выбыл на неопределенный срок с переломом правой глазницы и сотрясением мозга.

«Мне жаль моего друга. Надеюсь, он сможет вернуться в течение этой серии», – заявил Батлер.

В данный момент неизвестно, сколько пропустит Эмбиид, но существует шанс, что он еще сможет сыграть в плей-офф-2022. Центровой точно не сыграет в первом матче серии второго раунда против «Хит», который состоится во Флориде в понедельник.

Эмбиид ранее уже получил разрыва связки большого пальца правой руки, но продолжил играть. В серии с «Рэпторс» кандидат на приз MVP сезона набирал 26,2 очка и 11,3 подбора в среднем за матч.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА