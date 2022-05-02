Стив Керр: «Последние три года были скучными. Мы так рады вернуться в плей-офф»

Главный тренер рассказал об эмоциях плей-офф.

«Уорриорз» начали второй раунд с выездной победы над «Гризлис» (117:116, 1-0).

«Для начала мы просто рады возвращению в плей-офф, возвращению в эту борьбу за титул, когда остаются только лучшие. Мы снова чувствуем эту энергию, исходящую от болельщиков чужой команды во время выезда, чувствуем нерв и настоящие эмоции. Ради этого все и делается.

Последние три года были скучными. Мы рады вернуться в плей-офф. Это означает, что надо тщательно готовиться и много работать, это оборачивается стрессом и разочарованием после поражений, но таким приподнятым настроением, когда побеждаешь. Но ради этого мы и играем. Уверен, что парни в восторге от этой возможности», – заявил Керр.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022