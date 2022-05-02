Дрэймонд Грин: «У Мемфиса» молодая команда, их ничто не смущает и не останавливает»

Форвард охарактеризовал соперника «воинов» по второму раунду плей-офф .

«Мемфис» – хорошая молодая команда, и у них есть кое-что, чем могут похвастать по-настоящему хорошие молодые команды. Есть особенные молодые команды. У них есть специфическое качество, а именно то, что их ничего не смущает и не останавливает. Вы можете оторваться от них на 12 очков, а они просто говорят: «Без проблем!» Они берут тайм-аут и говорят: «Хорошо, давайте попробуем снова».

Они молоды и неутомимы. Это отличные черты, когда у вас молодая команда, которая стремится пробиться наверх, что они и делают. Их ничего не смущает и не останавливает… Есть глупые молодые команды, которые просто не осознают, насколько важен момент, но есть хорошие молодые команды, которые тоже этого не осознают. Но в связи с этим они не испытывают лишних переживаний и не загоняются. Это полезно для молодой команды, которая пытается пробиться к вершине, если она при этом понимает, какова конечная цель», – заявил Грин.

В первом матче в гостях «Уорриорз» победили со счетом 117:116 (1-0).

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022