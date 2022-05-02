Клэй Томпсон – о промахах с линии: «Я обычный человек»

Защитник прокомментировал два своих промаха с линии штрафного за 3,6 секунды до завершения первого матча серии плей-офф с (117:116) при «+1».

После этого Клэй удачно сыграл в защите против лидера соперника Джа Морэнта.

«У меня была хорошая возможность и я реализовал этот 3-очковый, который вывел нас вперед. К сожалению, чуть позже были два промаха с линии, что мне совсем несвойственно. И все же я обычный человек. Но у меня есть большой опыт, я понимал, что мы все еще лидируем и надо играть дальше.

Нам нужно было отзащищаться на последних секундах. Горжусь тем, что переключился с промахов и сосредоточился на защите. Я был очень расстроен, но понимал, что не стоит об этом думать и сразу забыл. У нас был шанс выиграть и мы это сделали», – заявил Томпсон.

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