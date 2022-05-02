Крис Пол опроверг информацию о том, что вводил комендантский час для игроков «Финикса»

Теги Новый Орлеан Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в своем подкасте рассказал о том, что разыгрывающий «Финикса» Крис Пол ввел комендантский час для своих партнеров по команде, когда они находились в Новом Орлеане во время серии первого раунда плей-офф.

Пол опроверг эту информацию в социальных сетях. 36-летний баскетболист выложил эмодзи с кепкой, что означает «вранье».

Отмечалось, что ветеран обустроил гостиничные номера, чтобы он и его партнеры по команде могли смотреть другие матчи плей-офф и играть в карты.

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Фото инстаграм 

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