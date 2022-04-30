Ник Райт: «Если «Финикс» выиграет титул, Пол поспорит с Айзейей Томасом за звание лучшего разыгрывающего»

Эксперт НБА Ник Райт высказал свое мнение о разыгрывающем , который в шестом матче с реализовал рекордные для плей-офф 14 из 14 с игры.

По мнению Райта, если 36-летний Пол приведет «Санз» к победе в чемпионате, то сможет поспорить с легендой «Пистонс» Айзейей Томасом за звание величайшего первого номера.

«Надо отдать должное Уилли Грину. «Пеликанс» начали сезон с результатом 1-10, но в итоге выступили достойно. И, само собой, Крису Полу. Единственный, кто попадал с игры без единого промаха больше него – в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф – это Уилт Чемберлен. Пол – один из лучших специалистов по броскам со средней в истории.

Если «Санз» выиграют титул, Пола можно будет сравнивать с Айзейей Томасом, мы начнем это обсуждение. Но пока что им надо пройти Луку и «Даллас», я не верю, что они станут чемпионами», – заявил Райт.

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