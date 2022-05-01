«Финикс» оштрафован на 25 000 долларов за несвоевременное объявление об участии Девина Букера в 6-м матче с «Пеликанс»

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НБА оштрафовала «Финикс» за нарушение правил формирования списка травмированных игроков перед шестым матчем серии плей-офф против «Нового Орлеана» (115:109, 4-2).

Команда не успела вовремя сообщить об участии в игре атакующего защитника Девина Букера, который пропустил третий, четвертый и пятый матчи серии из-за травмы подколенного сухожилия.

В результате решения лиги «Санз» обязаны заплатить штраф в размере 25 000 долларов.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта

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