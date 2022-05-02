Джейлен Браун: «Не использовали много отличных возможностей в первом матче»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун подвел итоги первого домашнего матча серии с «Милуоки» (89:101, 0-1).
В первом раунде «Селтикс» всухую обыграли «Нетс».
«Надо отдать должное сопернику. Они хорошо справились, у них был хороший план на игру. Хотя мы смазали много отличных бросков.
«Бакс» задали нам трепку. Надо быть готовыми к следующей игре», – заявил Браун.
«Селтикс» реализовали лишь 18 из 50 из-за дуги и 10 из 31 из трехсекундной.
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