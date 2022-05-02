Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в 1-м матче с «Бостоном»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостоном» (101:89, 1-0).
На счету Янниса 24 очка, 13 подборов и 12 передач за 38 минут.
Это второй трипл-дабл Адетокумбо в матчах плей-офф. Он является единственным игроком «Бакс», которому удалось сделать больше одного трипл-дабла в постсезонке.
Яннис допустил 5 потерь и реализовал 9 из 25 с игры. Это третий из худших карьерных результатов грека по реализации в плей-офф.
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Giannis (24 PTS, 13 REB, 12 AST) gets his 2nd career Playoff triple-double and Jrue Holiday drops 25 PTS of his own as the Bucks surge to a Game 1 win in Boston ‼️ pic.twitter.com/EyMswnEZoS— NBA TV (@NBATV) May 1, 2022