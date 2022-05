Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в 1-м матче с «Бостоном»

Лидер оформил трипл-дабл в первом матче серии второго раунда плей-офф с (101:89, 1-0).

На счету Янниса 24 очка, 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

Это второй трипл-дабл Адетокумбо в матчах плей-офф. Он является единственным игроком «Бакс», которому удалось сделать больше одного трипл-дабла в постсезонке.

Яннис допустил 5 потерь и реализовал 9 из 25 с игры. Это третий из худших карьерных результатов грека по реализации в плей-офф.

Giannis (24 PTS, 13 REB, 12 AST) gets his 2nd career Playoff triple-double and Jrue Holiday drops 25 PTS of his own as the Bucks surge to a Game 1 win in Boston ‼️ pic.twitter.com/EyMswnEZoS