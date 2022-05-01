Игроки «Милуоки» смазали все 11 бросков через Роберта Уильямса в 1-м матче с «Бостоном»

Центровой показал выдающуюся оборонительную эффективность в первом матче серии плей-офф против (89:101, 0-1).

За всю встречу игроки соперника совершили 11 бросков через Уильямса, не реализовав ни один из них. Пять из этих попыток на счету лидера «Бакс» .

Уильямс завершил матч с показателями 6 очков, 8 подборов, 3 блок-шота и 1 перехват за 22 минуты на площадке.

Статистика Янниса – 24 очка (9-25 с игры, 0-2 трехочковых), 13 подборов, 12 передач и 2 блок-шота за 38 минут.

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