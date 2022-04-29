Яннис Адетокумбо: «Не смотрю баскетбол, поэтому не знаю, как сыграл «Бостон»

Лидер «Милуоки» заявил, что понятия не имеет, как «Бостон» сыграл с в первом раунде плей-офф.

«Я не смотрю баскетбол. Я не смотрел «Бостон».

Я серьезно, я не смотрю баскетбол. Я слишком напрягаюсь, начинаю потеть и все такое. Мое тело напрягается. Я сижу с детьми и начинаю тяжело дышать. Я не могу смотреть баскетбол, поэтому не знаю, как они сыграли.

Но я знаю, что мы играем против «Бостона». Я слышал, как ребята говорили об этом в раздевалке. Знаю, что они играли очень хорошо, знаю, что они разгромили «Бруклин». Знаю, что это очень хорошая команда, отличные молодые игроки, которые умеют набирать очки и жестко играют в обороне. Это будет хорошая серия», – сказал Яннис.

и «Бостон» встретятся во втором раунде плей-офф. В первом раунде «Селтикс» разгромили «Нетс» со счетом 4-0.

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