Кендрик Перкинс: «Селтикс» заставили Дюрэнта бросить играть»

Чемпион НБА в составе , ныне эксперт TNT Кендрик Перкинс жестко высказался о поражении «Нетс» от «Селтикс» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (103:109, 0-3).

«Селтикс» вырвали у «Нетс» душу. Они издеваются над ними, они издеваются на , они заставили его бросить играть. Он потерял интерес к игре. Он не участвовал в игре.

Задумайтесь на секунду, кто-то назвал Дюрэнта и самым мастеровитым дуэтом всех времен. И что мы только что увидели? Мы были свидетелями того, как «Селтикс» заставили обоих этих парней бросить играть», – заявил Перкинс.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной