Кендрик Перкинс: «Селтикс» заставили Дюрэнта бросить играть»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона», ныне эксперт TNT Кендрик Перкинс жестко высказался о поражении «Нетс» от «Селтикс» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (103:109, 0-3).

«Селтикс» вырвали у «Нетс» душу. Они издеваются над ними, они издеваются на Кевином Дюрэнтом, они заставили его бросить играть. Он потерял интерес к игре. Он не участвовал в игре.

Задумайтесь на секунду, кто-то назвал Дюрэнта и Кайри Ирвинга самым мастеровитым дуэтом всех времен. И что мы только что увидели? Мы были свидетелями того, как «Селтикс» заставили обоих этих парней бросить играть», – заявил Перкинс.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

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