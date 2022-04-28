Стив Керр: «Йокич невероятен. Очень рад, что мне больше не нужно беспокоиться из-за него»

Главный тренер после победы над в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (102:98, 4-1) почувствовал облегчение, что ему больше не придется думать о сербском центровом .

«Денвер» – очень опытная команда. Они играют одним составом уже много лет. По-моему, они дважды в одном розыгрыше плей-офф отыгрывались с 1-3.

Мы знали, что серия будет сложной. Майкл Мэлоун проделал чертовски хорошую работу. Йокич просто невероятен. Очень рад, что мне больше не нужно беспокоиться из-за него. «Наггетс» провели отличный сезон, несмотря на травмы, и я надеюсь, что они восстановятся», – сказал Керр.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА