Никола Йокич – о контракте на 254 млн долларов: «Если «Денвер» сделает предложение, я приму его»

Центровой «Наггетс» заявил, что будет рад продлить контракт с клубом.

Действующий MVP претендует на самое крупное в истории НБА продление контракта – 254 миллиона долларов на 5 лет.

«Продление контракта? Я был бы рад этому, конечно. Но это не я решаю. Если сделает предложение, я приму его, потому что мне очень нравится организация, нравятся люди, которые здесь работают. Я в очень хороших отношениях со всеми, от владельца до менеджера по экипировке.

Второй приз MVP подряд? Я никогда не мечтал об этом. Само собой, если это случится, то будет замечательно. Это связано с наследием, мое имя навсегда было бы вписано в историю», – заявил серб.

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