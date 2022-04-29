Зайон Уильямсон может заработать до 222,9 млн долларов за 5 лет

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон в этом межсезонье получит право продлить свой контракт новичка. Как сообщает HoopsHype, первый номер драфта-2019 может получить максимальный пятилетний контракт на 185,7 миллиона доллара до конца сезона-2026/27.

«Пеликанс» могут внести в новый контракт Зайона условия, которые позволят ему заработать до 222,9 млн долларов за пять лет, если в следующем сезоне он будет включен в символическую сборную лиги, пишет HoopsHype.

Уильямсон не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за перелома стопы, который получил прошлым летом. Зайон перенес операцию и с тех пор восстанавливается.

За три сезона в лиге Уильямсон сыграл в 85 матчах из 226.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы