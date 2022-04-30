Батлер и Хирро сыграют в 1-м матче с «Филадельфией», участие Лаури под вопросом

Игроки и примут участие в первом матче серии плей-офф против «Филадельфии» 1 мая.

Батлер вернулся к тренировкам в общей группе и сообщил, что будет готов к выходу на площадку в понедельник. Он пропустил пятый матч серии с «Атлантой» из-за травмы колена.

Хирро, который пропустил недавнюю тренировку из-за простуды, также будет готов сыграть в первом матче против «Сиксерс».

Разыгрывающий «Хит» продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил последние две встречи плей-офф. Участие ветерана в матче с «Филадельфией» в понедельник по-прежнему остается под вопросом.

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