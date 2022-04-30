Дэнни Грин: «Хейтеры есть даже у Стефена Карри, это безумие»

Теги Леброн Джеймс Филадельфия НБА болельщики Стефен Карри Джеймс Харден Дэнни Грин Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин рассказал об отношении болельщиков к звездным игрокам НБА.

«Играя в этой лиге, я понял, что многих парней начинают ценить только после окончания карьеры. Посмотрите на Хардена или Леброна. Даже у Стефа есть хейтеры, это безумие. Он один из самых приятных, самых религиозных, успешных парней.

С ним все в порядке, но у всех игроков НБА есть хейтеры. Обычно это болельщики соперников, но всегда будут люди, которые критикуют и находят слабые стороны», – сказал Грин в своем подкасте.

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