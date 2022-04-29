Трэй Янг ответил на фейковую цитату Дрэймонда Грина

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на несуществующую цитату форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, которая была опубликована в фейк-аккаунте Buttcrack Sports.

Грин якобы раскритиковал журналистов за то, что те в марте сравнили Янга с лидером «Уорриорз» Стефеном Карри.

«В марте все говорили, что со Стефом все ясно, а Трэй – это новый Стеф. Что же, Трэй набрал 11 очков при 16% с игры в матче, когда его команда была на грани вылета. Стеф никогда бы так не сыграл», – якобы сказал Грин.

«Думаю, мы все хотели бы (а может и нет) увидеть Дрэймонда в качестве первой опции 😂😂», – написал в ответ Янг.

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