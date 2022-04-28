Стефен Карри в 49-й раз в карьере реализовал 5 трехочковых в матче плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в пятом матче серии плей-офф против «Денвера» (102:98, 4-1) набрал 30 очков, реализовав 5 из 11 из-за дуги.
Карри в 49-й раз в карьере реализовал пять или больше трехочковых бросков в матче плей-офф. Это рекорд в истории НБА.
Примечательно, что два игрока, которые занимают в этом списке второе и третье места, в сумме провели 49 таких матчей. Одноклубник Карри Клэй Томпсон – 28 матчей, Рэй Аллен, которого Карри ранее в этом сезоне обошел по количеству трехочковых в карьере – 21.
Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта