Джоэл Эмбиид может избежать операции по ходу плей-офф-2022

Существует вероятность, что центровой «Сиксерс» избежит операции по поводу перелома правой глазницы в период проведения плей-офф-2022.

Об этом сообщает инсайдер Philly Voice Кайл Нойбек, ссылаясь на первые результаты обследования баскетболиста.

При таком развитии событий есть шанс, что Эмбиид сможет вернуться в строй в какой-то момент по ходу серии второго раунда плей-офф с . Противостояние стартует в понедельник во Флориде.

В 2018 году Эмбиид получил перелом левой глазницы в результате столкновения с одноклубником Маркеллом Фультцем. Тогда Джоэл перенес операцию и пропустил 8 последних матчей регулярного чемпионата и две первые встречи плей-офф-2018. Центровой вернулся в строй спустя 22 дня после столкновения с товарищем по команде и спустя 19 дней после операции.

Эмбиид ранее уже получил разрыва связки большого пальца правой руки, но отложил операцию и продолжил играть. В серии с «Рэпторс» кандидат на приз MVP сезона набирал 26,2 очка и 11,3 подбора в среднем за матч.

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