Джоэл Эмбиид выбыл на неопределенный срок с переломом глазницы и сотрясением

Лидер «Филадельфии» выбыл на неопределенный срок с переломом глазницы и сотрясением мозга.

Эмбиид получил повреждение за 3 минуты и 58 секунд до завершения победного шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Торонто», когда «Сиксерс» вели 29 очков. Джоэл травмировался в результате столкновения с Паскалем Сиакамом, который получил фол в нападении.

Эмбиид прошел обследование в пятницу. Специалисты определяли степень серьезности перелома. Окончательные результаты не получены, вопрос с операцией остается открытым. На данный момент неизвестно, сколько пропустит центровой, но существует шанс, что он еще сможет сыграть в плей-офф-2022.

Пока что Эмбиид точно пропустит как минимум 5 дней из-за сотрясения. Серия второго раунда с стартует в понедельник во Флориде.

Эмбиид ранее уже получил разрыва связки большого пальца правой руки, но продолжил играть. В серии с «Рэпторс» кандидат на приз MVP сезона набирал 26,2 очка и 11,3 подбора в среднем за матч.

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