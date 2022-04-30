Стивен Эй Смит: «Мне хочется быть на флоридском пляже в финале Востока, но не за счет травмы Эмбиида»

Телеведущий Стивен Эй Смит выразил надежду на то, что центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид сможет сыграть в серии второго раунда с «Хит».

Эмбиид выбыл на неопределенный срок с переломом глазницы и сотрясением.

«Черт. Давайте не будем врать, мы все знаем, где хотим быть в финале Восточной конференции. Я хочу быть на пляже во Флориде, Саут-Бич. Я хочу быть в … Но не таким образом. Я хочу, чтобы был на площадке, хочу, чтобы он играл, хочу, чтобы он продемонстрировал свое величие, показал это всем. Вот чего мне хочется.

Если ты в порядке, если ты умеешь играть, я хочу, чтобы ты был там, на площадке, чтобы мы могли увидеть твое величие, увидеть все это в деле (ты слышишь меня, Кайри?) Что тут еще скажешь. Мы хотим видеть великих игроков на площадке», – заявил Стивен Эй Смит.

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