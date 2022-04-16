Куин Снайдер: «Дончич – один из трех лучших игроков НБА, но «Даллас» может восполнить его потерю»

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Главный тренер «Юты» Куин Снайдер прокомментировал травму разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича, который пропустит первый матч серии плей-офф между этими командами (16 апреля).

«Дончич является, возможно, одним из трех лучших игроков лиги. Команды обычно восполняют потерю звезды коллективными усилиями, поэтому нас ждет очень тяжелая игра», – заявил Снайдер.

Словенский разыгрывающий продолжает восстанавливаться после растяжения икроножной мышцы, полученной 10 апреля в матче против «Сан-Антонио».

В нынешнем сезоне он набирает 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи в среднем за игру.

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