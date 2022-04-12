«Лейкерс» уменьшили шансы на договоренность со Снайдером из-за того, как провели отставку Вогеля

Главный тренер «Юты» Куин Снайдер считается одним из кандидатов на вакантную должность в «Лейкерс».
По информации инсайдера Бродерика Тернера, Снайдеру не понравилось то, как «Лейкерс» провели отставку Вогеля. Это уменьшает шансы на то, что калифорнийцам удастся договориться с тренером.
Об увольнении Вогеля в воскресенье сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски. Самого тренера при этом не известили о решении.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века