«Лейкерс» уменьшили шансы на договоренность со Снайдером из-за того, как провели отставку Вогеля

Главный тренер «Юты» считается одним из кандидатов на вакантную должность в «Лейкерс».

По информации инсайдера Бродерика Тернера, Снайдеру не понравилось то, как «Лейкерс» провели отставку Вогеля. Это уменьшает шансы на то, что калифорнийцам удастся договориться с тренером.

Об увольнении Вогеля в воскресенье сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски. Самого тренера при этом не известили о решении.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века