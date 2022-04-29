Карл-Энтони Таунс опроверг сообщение, что игроки «Миннесоты» провели собрание перед 6-м матчем

Центровой «Миннесоты» опроверг сообщение о том, что игроки «Тимбервулс» провели собрание перед 6-м матчем серии первого раунда плей-офф против (2-3).

«Вот почему я не смотрю Twitter. Вы выдумываете всякую чушь», – сказал Таунс.

Ранее Yahoo Sports сообщил, что «Тимбервулвс» в среду после аналитического занятия и просмотра видео провели закрытое собрание, на котором присутствовали только игроки.

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