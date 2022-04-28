Малик Бизли: «Считаем, что счет в серии уже должен быть 4-1»

Защитник «Миннесоты» заявил, что его команда ужа должна была завершить серию плей-офф против (2-3) в свою пользу.

«Честно говоря, считаем, что счет в серии уже должен быть 4-1. Мы уже должны отдыхать, как «Голден Стэйт». Допустили несколько ошибок. Мы молодая команда. Мы должны извлечь из этого урок и реабилитироваться.

Ждем завтрашнего матча, потом будет 7-й матч, а потом сразу отправимся в гости к «Голден Стэйт». Мы чувствуем уверенность и готовы сделать это», – сказал Бизли.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?