Малик Бизли: «Считаем, что счет в серии уже должен быть 4-1»

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Защитник «Миннесоты» Малик Бизли заявил, что его команда ужа должна была завершить серию плей-офф против «Мемфиса» (2-3) в свою пользу.

«Честно говоря, считаем, что счет в серии уже должен быть 4-1. Мы уже должны отдыхать, как «Голден Стэйт». Допустили несколько ошибок. Мы молодая команда. Мы должны извлечь из этого урок и реабилитироваться.

Ждем завтрашнего матча, потом будет 7-й матч, а потом сразу отправимся в гости к «Голден Стэйт». Мы чувствуем уверенность и готовы сделать это», – сказал Бизли.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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