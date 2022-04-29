Игроки «Миннесоты» провели собрание перед 6-м матчем с «Мемфисом»

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«Тимбервулвс» в среду после аналитического занятия и просмотра видео провели закрытое собрание, на котором присутствовали только баскетболисты.

Игроки «Миннесоты» обсудили необходимость полной концентрации во время предстоящего шестого матча серии с «Мемфисом» (2-3) и важность движения мяча.

В пятой игре «Вулвс» упустили двузначное преимущество по ходу четвертой четверти и уступили в концовке. Ранее по ходу серии они упустили 26-очковый перевес и проиграли.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

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