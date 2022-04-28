Демаркус Казинс: «Благодарен Мэлоуну за предоставленный шанс»

Центровой «Наггетс» Демаркус Казинс после завершения сезона для команды поблагодарил главного тренера Майкла Мэлоун.
«Благодарен Майклу Мэлоуну за предоставленный шанс. Передо мной закрылись многие двери. Майк же решил, что даст мне шанс. Я старался воспользоваться этой возможностью, сделал все, что мог», – заявил Казинс.
«Денвер» в январе подписал Казинса на 10 дней, а затем сохранил до конца сезона. В 31 матче регулярного чемпионата центровой набирал 8,9 очка, 5,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.