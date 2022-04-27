Демаркус Казинс оштрафован на 15 000 долларов за пинок полотенец в зрителей

НБА оштрафовала центрового «Денвера» Демаркуса Казинса за неподобающее поведение во время четвертого матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (126:121, 1-3).
В середине второй четверти игрок был заменен и, следуя на скамейку запасных, с силой ударил ногой по сложенным на паркете полотенцам. В результате некоторые полотенца полетели в сторону зрительских мест.
По итогам расследования инцидента лигой Казинс обязан заплатить штраф в размере 15 000 долларов.
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