Александр Самедов: «Джеймс Харден в «Бруклине» вел себя неуважительно по отношению к команде»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов поделился эмоциями от выступления Джеймса Хардена за «Бруклин».
«За «Нетс» я начал болеть больше 20 лет назад. С сезона-2001/02, когда они играли в финале НБА. Только тогда команда еще называлась «Нью-Джерси». Джейсон Кидд, Кит Ван Хорн, Кеньон Мартин, все эти ребята.
Я изначально негативно оценивал обмен Джеймса Хардена и потерю Джарретта Аллена. А если взять отрезок в этом сезоне до обмена в «Филадельфию», когда не было Кевина Дюрэнта и Харден мог подтащить «Бруклин», мне абсолютно не понравилось, как он играл. Он всем видом показывал, что хочет обмена в другую команду. Харден неуважительно повел себя по отношению к «Бруклину». То, что «Нетс» попали в плей-ин – и его вина тоже», – рассказал Самедов в эфире «Взял Мяч Live».
Чуть позже Александр поставил Хардену максимальную оценку за токсичность среди всех игроков НБА.
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