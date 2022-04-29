Александр Самедов: «Джеймс Харден в «Бруклине» вел себя неуважительно по отношению к команде»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов поделился эмоциями от выступления за «Бруклин».

«За «Нетс» я начал болеть больше 20 лет назад. С сезона-2001/02, когда они играли в финале НБА. Только тогда команда еще называлась «Нью-Джерси». Джейсон Кидд, Кит Ван Хорн, Кеньон Мартин, все эти ребята.

Я изначально негативно оценивал обмен Джеймса Хардена и потерю Джарретта Аллена. А если взять отрезок в этом сезоне до обмена в «Филадельфию», когда не было Кевина Дюрэнта и Харден мог подтащить «Бруклин», мне абсолютно не понравилось, как он играл. Он всем видом показывал, что хочет обмена в другую команду. Харден неуважительно повел себя по отношению к «Бруклину». То, что «Нетс» попали в плей-ин – и его вина тоже», – рассказал Самедов в эфире «Взял Мяч Live».

Чуть позже Александр поставил Хардену максимальную оценку за токсичность среди всех игроков .

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